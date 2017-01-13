В киевском ресторане мужчина выстрелил себе в голову

В одном из ресторанов Киева мужчина выстрелил себе в голову. С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу.

Происшествие случилось сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на улице Сечевых Стрельцов в центре Киева. Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали "скорую" и сообщили об инциденте в полицию.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, обстоятельства и причины произошедшего. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.