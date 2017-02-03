В киевском ресторане прогремел взрыв (фото)

Сегодня ночью на ул. Профсоюзной в Днепровском районе Киева произошел взрыв в ресторане. Информация о взрыве поступила в полицию около 3:00.

По указанному адресу немедленно выехали наряды районной полиции и представители профильных служб.

С места происшествия изъяли деформированные остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты, предварительно – "РГД-5". Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета.

По словам работницы заведения, после закрытия ресторана она начала убирать помещение. Около трех часов ночи женщина услышала звук разбитого стекла, а через несколько секунд раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва частично повреждены стены и мебель ресторана.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления столичной полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, в рамках которого выясняются все детали и обстоятельства произошедшего. Правоохранители ищут злоумышленников, причастных к преступлению.

Напомним, в ноябре прошлого года в столичной квартире взорвался неизвестный предмет и травмировал руки и лицо мужчины.