В киевском ресторане прогремел взрыв (фото)

Сегодня, 14:22

С места происшествия изъяли остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты


Ночью в ресторане прогремел взрыв. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью в ресторане прогремел взрыв. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью в ресторане прогремел взрыв. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью в ресторане прогремел взрыв. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью в ресторане прогремел взрыв. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ночью в ресторане прогремел взрыв. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сегодня ночью на ул. Профсоюзной в Днепровском районе Киева произошел взрыв в ресторане. Информация о взрыве поступила в полицию около 3:00.

По указанному адресу немедленно выехали наряды районной полиции и представители профильных служб.

С места происшествия изъяли деформированные остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты, предварительно – "РГД-5". Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета.

По словам работницы заведения, после закрытия ресторана она начала убирать помещение. Около трех часов ночи женщина услышала звук разбитого стекла, а через несколько секунд раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва частично повреждены стены и мебель ресторана.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления столичной полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, в рамках которого выясняются все детали и обстоятельства произошедшего. Правоохранители ищут злоумышленников, причастных к преступлению.

Напомним, в ноябре прошлого года в столичной квартире взорвался неизвестный предмет и травмировал руки и лицо мужчины.
фото, взрыв, ресторан
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В шотландском ресторане прогремел взрыв. Фото: dailyrecord.co.uk

В шотландском ресторане прогремел взрыв

6 Августа 2016, 16:37

Из-за взрыва рухнула стена заведения

Происшествия

Пострадавшему вызвали "скорую"

В киевской квартире прогремел взрыв, пострадал мужчина

30 Ноября 2016, 14:20

Киевлянин пытался разобрать петарду, найденную на помойке

Происшествия

В Киеве в результате пьяной драки разнесли ресторан

16 Декабря 2016, 22:51

На месте работает венбест, полиция и оперативно-следственная группа.

Происшествия

Пострадал автомобиль. Фото из открытых источников

В Киеве возле ресторана прогремел взрыв - СМИ

8 Октября 2016, 23:19

Неизвестные бросили взрывпакет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования