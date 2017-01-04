ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете на покупателя рухнула полка с товаром

В одном из столичных супермаркетов вчера днем произошло ЧП: на покупателя и сотрудника супермаркета рухнул стеллаж с соками.

"Стою, прицениваюсь. Внизу рабочий на корточках сидит, товар поправляет. Мимо нас прошел еще один рабочий со словами: "Андрюха, хорош работать, пошли курить!." И только он это сказал – на нас с Андрюхой обрушился весь стеллаж. Меня почти не зацепило, а Андрюха полностью скрылся под продукцией", – пишет в Facebook Владислав Перевозченко, ставший очевидцем происшествия.

Киевлянин отметил, что рабочий, к счастью, не пострадал. А вот продукция из отдела соков после падения оказалась непригодной. "Из подсобки выбежали рабочие вместе с начальником и уставились на пейзаж в легком оцепенении. А соки из разбившихся дорогих бутылок уже растеклись по магазину красивой оранжевой рекой", – рассказал очевидец.

При этом, по словам мужчины, рабочие обсуждали, что стеллаж упал уже не в первый раз.