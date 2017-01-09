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В киевской 9-этажке произошел пожар, эвакуировали восемь человек http://www.segodnya.ua/img/article/7865/47_main.1483963686.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/47_tn.1483963686.jpg Происшествия Возгорание началось в комнате  

В киевской 9-этажке произошел пожар, эвакуировали восемь человек

Сегодня, 14:07

Возгорание началось в комнате

 

Пожар начался на пятом этаже. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Пожар начался на пятом этаже. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В одной из квартир Дарницкого района Киева произошел пожар.

8 января в 18:14 спасатели Дарницкого района получили сообщение о пожаре в одной из квартир на 5-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Вербицкого, 8.

Оказалось, что пожар произошел в комнате, пожарные сразу же подали воду на тушение. В 19:11 пожар был ликвидирован, спасатели не допустили распространения огня в другие помещения. Пожар тушили пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Жительница квартиры, женщина 1938 г.р., не пострадала. Она рассказала, что на некоторое время вышла из комнаты, а когда вернулась, все уже было охвачено дымом. Сильное задымление наблюдалось и в самом подъезде. Во время пожара на безопасное расстояние было выведено 8 жителей дома.

Причины возгорания устанавливаются.
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Источник:

"Сегодня"

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