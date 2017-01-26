В киевской больнице умер молодой парень, которого жестоко избили в СИЗО

Вчера, 13:52

Житель Прилуцкого 1996 года рождения был задержан за кражу

 

Парня до смерти избили в СИЗО
Парня до смерти избили в СИЗО. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В больнице Киева скончался задержанный за кражу житель Прилуцкого Волынской области 1996 года рождения.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник в полиции.

"20 января в Шевченковском районе Киева в камере следственного изолятора управления Государственной пенитенциарной службы города Киева и Киевской области был найден в бессознательном состоянии с телесными повреждениями арестованный за кражу житель Прилуцкого 1996 года рождения без постоянного места работы", – сообщили источник.

Мужчина был доставлен в больницу, где он скончался 25 января от полученных травм.

Полиция открыла уголовное дело по статье ч. 1. ст. 121. УК ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"), которое позже было переквалифицировано на ч. 2. ст. 121 ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего").

Напомним, с начала 2016 года в Лукьяновском СИЗО умерли 15 заключенных.

Напомним, несколько дней назад в Киеве ранее судимые злоумышленники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо.
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