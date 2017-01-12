Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В киевской квартире нашли мертвую женщину, кота и собаку http://www.segodnya.ua/img/article/7875/74_main.1484217654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/74_tn.1484217654.jpg Происшествия Киевлянка покончила с собой, ее питомцы задохнулись от газа  

В киевской квартире нашли мертвую женщину, кота и собаку

Сегодня, 12:39

Киевлянка покончила с собой, ее питомцы задохнулись от газа

 

По одной из версий, женщина включила на кухне газ и пошла в ванную, где свела счеты с жизнью
По одной из версий, женщина включила на кухне газ и пошла в ванную, где свела счеты с жизнью. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Киеве 30-летняя женщина совершила суицид в квартире. Также в помещении были обнаружены кот и собака, которые отравились газом.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Трагический случай произошел на улице Василия Жуковского в Голосеевском районе. Тело хозяйки квартиры было обнаружено в ванне. Отмечается, что вся квартира была наполнена газом.

По одной из версий, женщина включила на кухне газ, а потом пошла в ванную, где свела счеты с жизнью (предположительно, утопилась). От отравления газом умерли также двое ее домашних любимцев.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в начале января в Дарницком районе Киева обнаружили тела двух человек, которые отравились природным газом.
газ, собака, женщина, тело, самоубийца, самоубийство, кот, суицид, задохнулись, угарный газ, трагический случай

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Тела нашли недалеко от метро "Славутич"

В Киеве два человека насмерть отравились газом

8 Января, 16:30

Тела пожилых людей нашли на дачном массиве

Происшествия

Оказалось, что мужчина был в розыске

В Киеве пьяный мужчина порезал себе вены на остановке

Вчера, 18:49

Мужчина выжил и попал в больницу  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.