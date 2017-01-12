В киевской квартире нашли мертвую женщину, кота и собаку

Киевлянка покончила с собой, ее питомцы задохнулись от газа

В Киеве 30-летняя женщина совершила суицид в квартире. Также в помещении были обнаружены кот и собака, которые отравились газом.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Трагический случай произошел на улице Василия Жуковского в Голосеевском районе. Тело хозяйки квартиры было обнаружено в ванне. Отмечается, что вся квартира была наполнена газом.

По одной из версий, женщина включила на кухне газ, а потом пошла в ванную, где свела счеты с жизнью (предположительно, утопилась). От отравления газом умерли также двое ее домашних любимцев.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в начале января в Дарницком районе Киева обнаружили тела двух человек, которые отравились природным газом.