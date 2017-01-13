Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В киевской многоэтажке взорвалась граната РГД-5 http://www.segodnya.ua/img/article/7878/30_main.1484259642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/30_tn.1484259642.jpg Происшествия Мужчина решил проверить почтовый ящик, когда он его открыл – раздался взрыв

В киевской многоэтажке взорвалась граната РГД-5

Сегодня, 00:42

Мужчина решил проверить почтовый ящик, когда он его открыл – раздался взрыв

В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. Фото: pikabu.ru
В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. Фото: pikabu.ru

В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. Как сообщили правоохранители, проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", – говорится в сообщении.
взрыв, граната, взорвалась

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

На киевском заводе произошли взрыв и пожар, двое пострадавших

Вчера, 16:25

ЧП ликвидировали спасатели в течение получаса  

Украина

В Мелитополе прогремел взрыв

Вчера, 12:43

Пострадал парень, сейчас он находится в реанимации 

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Взрыв прогремел в Херсонской области

11 Января, 12:03

В результате ЧП пострадали двое мужчин, они находятся в хирургическом отделении. Их состояние – тяжелое 

Происшествия и криминал

В Сумах произошел взрыв в многоэтажном доме. Фото: ГСЧС

Эксперт о взрывах в Сумах, устроенных душевнобольными людьми: Трагедий можно было избежать

11 Января, 11:42

Оба взрыва в сумских многоэтажках совершили психически больные. Эксперты: нужна помощь властей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.