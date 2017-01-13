В киевской многоэтажке взорвалась граната РГД-5

В Днепровском районе Киева прогремел взрыв в многоэтажке. Как сообщили правоохранители, проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).



"Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения", – говорится в сообщении.