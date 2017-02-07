В Киевской области через суды пытаются вернуть государству землю стоимостью 1,3 млн грн

Сегодня, 15:23

Несколько земельных участков общей площадью 1,45 га были переданы в частную собственность незаконно, заявляют в прокуратуре

В Киевской области через суды пытаются вернуть государству землю стоимостью 1,3 млн грн

В 2004-м году должностные лица Цибливского сельсовета и Управления земельных ресурсов в Переяслав-Хмельницком районе незаконно передали в частную собственность два земельных участка общей площадью 0,50 га. Об этом сегодня, 7-го февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как поясняют в прокуратуре, указанные земельные участки относятся к землям водного фонда и передаваться в частную собственность не могут. То есть фактически произошла незаконная смена целевого назначения для дальнейшей безвозмездной приватизации. 

Кроме того, в 2009 году должностные лица Переяслав-Хмельницкой районной государственной администрации и Управления Земельных ресурсов в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области с аналогичными нарушениями передали в частную собственность земельный участок водного фонда площадью 0,95 га.

Общая рыночная стоимость указанных земельных участков составляет около 1,3 млн гривен.

Сейчас Переяслав-Хмельницким отделом Бориспольской местной прокуратуры подано два исковых заявления о признании недействительными распоряжений, государственных актов на право собственности на земельные участки и истребовании земельных участков из незаконного владения.
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Источник:

"Сегодня"

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