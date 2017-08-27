В Киевской области на ходу горела электричка: фото с места ЧП

В Киевской области горел электропоезд сообщением "Жмеринка-Киев". Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел 26 августа.

"По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что два пассажирских вагона полностью охвачены огнем. Вагоны было отсоединены от основного состава и транспортированы на специально отведенный запасной путь", – пояснили спасатели.

К счастью, происшествие обошлось без травмированных и пострадавших. Причина возгорания на данный момент устанавливается.