В Киевской области на ходу горела электричка: фото с места ЧП

Сегодня, 14:34

Транспорт следовал по маршруту "Жмеринка-Киев"

Огонь повредил электропоезд. Фото: ГСЧС
Огонь повредил электропоезд. Фото: ГСЧС

В Киевской области горел электропоезд сообщением "Жмеринка-Киев". Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел 26 августа.

"По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что два пассажирских вагона полностью охвачены огнем. Вагоны было отсоединены от основного состава и транспортированы на специально отведенный запасной путь", – пояснили спасатели.

К счастью, происшествие обошлось без травмированных и пострадавших. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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