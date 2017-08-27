В Киевской области на ходу горела электричка: фото с места ЧП
Транспорт следовал по маршруту "Жмеринка-Киев"
В Киевской области горел электропоезд сообщением "Жмеринка-Киев". Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел 26 августа.
"По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что два пассажирских вагона полностью охвачены огнем. Вагоны было отсоединены от основного состава и транспортированы на специально отведенный запасной путь", – пояснили спасатели.
К счастью, происшествие обошлось без травмированных и пострадавших. Причина возгорания на данный момент устанавливается.
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