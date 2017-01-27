В Киевской области предпринимателя пытали раскаленным утюгом (видео)

Полиция рассматривает несколько версий. Но все они связаны с бизнесом потерпевшего

Пытали раскаленным утюгом, били и резали. В Кагарлыке Киевской области неизвестные в масках напали на предпринимателя и его жену. У супругов требовали деньги.

Эта улица в городе Кагарлык – немноголюдна, тут много недостроенных домов. Никто из соседей и не услышал, как в двухэтажный кирпичный дом ворвались люди в масках. Связали хозяев и начали прикладывать к их телам раскаленный утюг.

Пытали местного предпринимателя Николая Гриценко с супругой, требовали денег. "Событиям" удалось пообщаться с бизнесменом, которого отпустили из больницы на день – на похороны матери. У мужчины – тяжелые ожоги, разбитое лицо и черепно-мозговая травма.

Наверное, профессионалы, у них защита была. Я в упор стрелял из травмата – и ничего не помогло, начали и утюг, и пакеты на голову. Утюгом хорошо. Я говорю – ребята, я не враг здоровью, я бы отдал, если бы что-то было", – рассказал Николай Гриценко, пострадавший.

Супруги отдали нападавшим 2 тысячи гривен и 300 долларов. С женщины сняли золотые серьги. Когда нападавшие ушли, она смогла связаться с родственниками. Те вызвали и полицию, и "скорую".

"Был избит очень сильно лицо, грубо говоря, сделали квадрат, были ожоги утюгом ягодиц, задней поверхности бедер и спины между лопатками. Мочка правого уха была срезана, глаз левый полностью заплыл", – сказал Анатолий Выговский, заведующий отделением хирургии Кагарлыцкой районной больницы.

Семью бизнесмена Гриценко в Кагарлыке знают – он торгует строительными материалами. Но что могло стать причиной жестокого нападения – местные жители сказать не могут.

Полиция рассматривает несколько версий. Но все они связаны с бизнесом потерпевшего.

"Мы проверяем все версии, имеется в виду его предпринимательская деятельность, может, он кому-то где-то мог задолжать, или где-то провел очень удачную бизнес-операцию и в результате этого получил определенную сумму денег", – отметил Николай Жуквич, спикер Министерства внутренних дел в Киевской области.

Найти злоумышленников требует и местная организация ветеранов АТО. Николай

Гриценко часто передает бойцам обмундирование и одежду.

"Мы обращались к начальнику милиции, он сказал – мы все знаем, мы догадываемся, кто это. Так чего же вы ничего не делаете? – Мы боимся просто, что все это тихо успокоится", – сказал Павел, участник сообщества ветеранов АТО.

Чтобы следствие не затягивали, ветераны собираются устраивать акции протеста. Нападавших в масках разыскивают.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".