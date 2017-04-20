В киевской школе шестеро детей попали в больницу после игры с огнетушителем (обновлено)

В Киеве сегодня около 10 утра в столичной гимназии, расположенной на ул. Введенской в Подольском районе произошло серьезное ЧП из-за неосторожности детей.

Как рассказали нам в Главном управлении по вопросам ЧС КГГА, школьники играли с огнетушителем, сорвали чеку и порошок попал детям в глаза.

"Всего зафиксировали 7 обращений от пострадавших. Шестеро детей госпитализированы, один отпущен домой. Четыре ребенка находятся в отделении микрохирургии глаза, один в "Охматдете", а еще у одного – подозрение на астму, после случившегося он начал задыхаться", – рассказал нам начальник управления Роман Ткачук.

Директор гимназии Катерина Спитковская рассказала нам, что происшествие произошло после второго урока. "Ученики шестого класса поднялись в свой кабинет, где у них должен был начаться третий урок английского. Дети пошли к шкафчикам за вещами. А один мальчик взял порошковый огнетушитель . Другие дети хотели его предупредить об опасности, но не успели и они в шутку нажал на пусковой механизм (потом объяснял: думал, что он не сработает). Все произошло за считанные секунды. Мы тут же повели учеников, на которых попал порошок, в медпункт, и сразу же вызвали "скорую". Четверых детей забрали в микрохирургию глаза. Но уже родители и учителя, которые поехали с ними, отзваниваются, что, к счастью, серьезных последствий удалось избежать. Еще несколько девочек надышались веществом из огнетушителя. По предварительной информации, с ними тоже все будет хорошо", – говорит Катерина Васильевна.

Обстоятельства происшествия выясняются.