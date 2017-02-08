В Киве водитель протаранил два авто, отбойник и, не тормозя, скрылся Влад Антонов http://www.segodnya.ua/img/article/7961/80_main.1486584303.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7961/80_tn.1486584303.jpg 2017-02-08T22:04:57+02:00 Происшествия В столице разыскивают виновника ДТП