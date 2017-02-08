В Киве водитель протаранил два авто, отбойник и, не тормозя, скрылся
В столице разыскивают виновника ДТП
В столице разыскивают виновника ДТП
В столице разыскивают виновника ДТП
В столице разыскивают виновника ДТП
В столице разыскивают виновника ДТП
В столице разыскивают виновника ДТП
Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, в среду вечером серый кроссовер, возможно Сузуки, протаранил Тойота, Мерседес, отбойник и, не тормозя, скрылся по Бажана к Познякам.
Автомобилистов просят внимательно смотреть авто по приметам и помочь найти нарушителя.
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