В Киве водитель протаранил два авто, отбойник и, не тормозя, скрылся

Сегодня, 22:04

В столице разыскивают виновника ДТП


В столице разыскивают виновника ДТП

В столице разыскивают виновника ДТП

В столице разыскивают виновника ДТП

В столице разыскивают виновника ДТП

В столице разыскивают виновника ДТП
фото: Влад Антонов

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, в среду вечером серый кроссовер, возможно Сузуки, протаранил Тойота, Мерседес, отбойник и, не тормозя, скрылся по Бажана к Познякам.

Автомобилистов просят внимательно смотреть авто по приметам и помочь найти нарушителя.
ДТП, авто, водитель, Мерседес, тойота, скрылся, отбойник, бажана, серый, кроссовер, протаранил
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве на Кириловской с рельс сошел трамвай

В Киеве на Кирилловской с рельс сошел трамвай

Сегодня, 20:19

Обошлось без пострадавших

Украина

Медики не смогли спасти женщину. Фото: pixabay.com

В Запорожье женщина погибла под колесами мусоровоза

Сегодня, 18:31

На место происшествия были вызваны спасатели, полиция и бригада скорой помощи, но это не помогло спасти пострадавшую

Происшествия и криминал

ДТП под Житомиром. Фото: полиция

В страшном ДТП под Житомиром пострадали пять человек

Сегодня, 18:27

Произошло лобовое столкновение внедорожника с автомобилем "Фольксваген Т5"

Одесса

Фура влетела в отбойник

Жуткое ДТП под Одессой: грузовик разорвало на куски

Сегодня, 18:13

Из-за погодных условий водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник

Донбасс

В Донецке машина СММ ОБСЕ угодила в аварию. Фото: pmg.ua

В Донецке фанат "ДНР" протаранил автомобиль ОБСЕ

Сегодня, 16:55

Мужчине не понравились наблюдатели мониторинговой миссии

Одесса

Центр. Лед посыпают песком. Фото: odessamedia.net

Ледяное бедствие в Одессе: за сутки 89 ДТП и 183 травмы

Сегодня, 20:24

Автомобили съезжают с дороги в кювет, в аэропорту задерживают рейсы, а на скользких тротуарах падают пешеходы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования