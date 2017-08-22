В квартире киевлянина нашли наркотиков на три миллиона гривен

Полицейские изъяли у киевлянина наркотиков на три миллиона гривен.

Работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотиков. Следователи Подольского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Киева договорились с мужчиной о покупке наркотиков.

Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться, но правоохранители не дали ему такой возможности. При поверхностном осмотре у него нашли два пакетика с белым порошкообразным веществом. Как пояснил сам задержанный, это – кокаин.

В доме киевлянина при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, магазин с патронами к автомату, пистолет "SCHMEISER" с патронами, снаряженными резиновыми пулями, разрешение на который закончилось в 2015 году, и патроны различных калибров.

Мужчину доставили в управление полиции, изъятое направили на экспертизу. Стоимость изъятых наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около трех миллионов гривен.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Злоумышленника задержали, готовятся материалы объявления о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в столице появились активисты, именующие себя "наркокарателями", которые предлагают разобраться с торговцами наркотиками. Всех, кто знает что-либо о распространителях психотропных веществ, просят сообщать им в письменной форме на специальном сайте или в соцсетях.