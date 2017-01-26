В квартире киевской многоэтажке обнаружили наркопритон (фото)

Вчера, 15:31

Изъятые вещи и образцы психотропных веществ отправили на экспертизу

 

Правоохранители обнаружили в квартире столичной многоэтажки наркопритон.

В столице в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту содержания наркопритона, Киевская местная прокуратура №5 совместно с работниками Нацполиции провела обыск в квартире в одной из многоэтажек Оболонского района, в которой злоумышленники организовали нарколабораторию.

По результатам проведенных следственных действий в помещении обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого изготавливалось психотропное вещество, 35 прозрачных полиэтиленовых крафт-пакетиков с веществом, похожим на амфетамин, а также прекурсоры, используемые для изготовления данного психотропного вещества.

Изъятые вещи и образцы психотропных веществ направлены для проведения дактилоскопических, генетически-молекулярных и судебно-химических экспертиз, по результатам которых при наличии законных оснований виновным лицам будет сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, несколько дней назад в Киеве правоохранители задержали 28-летнего местного жителя за хранение психотропного вещества с целью сбыта. При поверхностном осмотре у мужчины изъяли два пакета с белым порошком весом примерно 500 г. Как сознался правонарушитель, в пакете был амфетамин на продажу.
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Источник:

"Сегодня"

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