В лесу под Киевом нашли свалку медицинских отходов

Под открытым небом лежали десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами

В лесополосе в одном из сел Вышгородского района Киевской области выявлена незаконная свалка медицинского мусора и отходов органического происхождения. Об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.

Под открытым небом лежали десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами органического происхождения.

"Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, которые нарушили условия договора по утилизации медицинских отходов. Также проводят необходимые следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к загрязнению окружающей среды", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Киевом массово горит мусор.