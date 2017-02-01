В пожаре под Киевом погиб мужчина

Сегодня, 20:03

Вероятная причина пожара – курение в постели

Возле кровати загорелась стена. Фото: ГСЧС Киевской области
Возле кровати загорелась стена. Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Веселиновка сегодня утром загорелся частный дом в Казацком переулке. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:43, рассказали в ГСЧС Киевской области.

По прибытию на месте пожара было установлено, что горит стена на площади 1 кв.м. Во время тушения обнаружен труп хозяина дома.

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Пожар локализован в 12:20 и ликвидирован в 12:35. Всего в ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Вероятной причиной пожара является курение мужчины в постели.
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Источник:

"Сегодня"

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