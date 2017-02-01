В пожаре под Киевом погиб мужчина

В селе Веселиновка сегодня утром загорелся частный дом в Казацком переулке. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:43, рассказали в ГСЧС Киевской области.

По прибытию на месте пожара было установлено, что горит стена на площади 1 кв.м. Во время тушения обнаружен труп хозяина дома.

Пожар локализован в 12:20 и ликвидирован в 12:35. Всего в ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Вероятной причиной пожара является курение мужчины в постели.