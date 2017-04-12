В Припяти поймали большую группу сталкеров-иностранцев

Сегодня, 17:32

Нарушителям – от 19 до 35 лет

Группу сталкеров доставили в полицейский участок
Группу сталкеров доставили в полицейский участок

В Чернобыльской зоне правоохранители во время патрулирования в отселенном городе Припять обнаружили группу молодых людей в возрасте 19-35 лет, сообщает ГУ НП Киевской области.

Среди задержанных – две женщины и трое мужчин из Республики Беларусь, девушка и парень из России и двое парней из Киевской области, которые учатся в Киевском профессиональном колледже с усиленной военной и физической подготовкой и университете "КРОК".

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Правоохранители доставили задержанных в местный отдел полиции, где составили на них административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в суд для принятия решения.
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Источник:

"Сегодня"

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