В результате взрыва в центре Киева пострадал бывший боец АТО – волонтер

Сегодня, 20:51

Знакомые пострадавшего в результате взрыва в центре Киева опубликовали его фото, очевидно, из больницы

 

В результате взрыва в центре Киева пострадал бывший боец АТО &ndash; волонтер

В результате взрыва в правительственном квартале Киева пострадал бывший участник АТО, который побывал в Донецком аэропорту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

"Пройти пару ротаций на "метео" ДАПа в жаркие времена, кучу других стремных мест. Невредимым. Поймать осколки от гранаты или что там было... в правительственном квартале", – говорится в его сообщении.

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В то же время, в сети знакомые пострадавшего в результате инцидента возле Кабмина опубликовали его фото, очевидно, из больницы.

"Да, Валерина жена, теща и еще один боец, бывший. Наш, с Комбатуа, инструктор", – говорится в сообщении.

Как сегодня стало известно, на улице Грушевского в Киеве, неподалеку от здания Кабинета министров, произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Правоохранители пока что квалифицировали произошедшее как хулиганство. Также появились свидетельства очевидца.
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Источник:

"Сегодня"

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