В школе и детском садике Киевской области массово отравились дети

В Киевской обл. в детском саду и школе произошло массовое отравление детей. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган на странице в Facebook.

"Сегодня в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", – написал он.

Напомним, ранее в Житомире 13 школьников госпитализировали с пищевым отравлением.