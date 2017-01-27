В школе и детском садике Киевской области массово отравились дети

Сегодня, 20:50

Всего отравились 37 детей, трое из которых госпитализированы

veroyatno.com.ua
veroyatno.com.ua

В Киевской обл. в детском саду и школе произошло массовое отравление детей. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган на странице в Facebook.

"Сегодня в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", – написал он.

Напомним, ранее в Житомире 13 школьников госпитализировали с пищевым отравлением.
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Источник:

"Сегодня"

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