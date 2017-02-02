В столице орудуют воры-отравители (видео)

Жертвы так называемых "клофелиновых" мошенников часто ничего не помнят, поэтому найти злоумышленников практически нереально

В столице орудуют воры-отравители. Подмешивают в кофе. Выпил с незнакомцем кофе и до дома так и не доехал. От погибели – парня спасли очевидцы.

Мужчину в одном термобелье Роман чуть не сбил машиной. Незнакомец сидел посреди проспекта. У парня изо рта шла пена, текли слюни. Он неуверенно двигался и несвязно говорил.

Прибывшая скорая разозлила незнакомца. Он бросался на врачей. Но медики сразу поняли, какая помощь нужна парню.

По словам очевидцев, врач начал смотреть его зрачки – а зрачков у него просто не было! "Сразу врач говорит: Поехали, поехали! Будем вытаскивать его оттуда!", – рассказал очевидец.

Через несколько дней у истории появилось неожиданное продолжение. Роману позвонил тот самый незнакомец и предложил встретиться. Он поблагодарил за спасение и рассказал, что стал жертвой мошенников! В тот вечер Леонид долго не мог вызвать такси. Поймал попутную машину. Последнее, что помнит, как остановились с водителем возле кафе. Выпили кофе. Леонид, стал жертвой мошенника. Врачи уверены, что в кофе был целый коктейль из наркотиков.

Жертвы так называемых "клофелиновых" мошенников часто ничего не помнят. Поэтому найти злоумышленников практически нереально. Но Леонид написал заявление в полицию.