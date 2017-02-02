В столице орудуют воры-отравители (видео)

Сегодня, 22:12

Жертвы так называемых "клофелиновых" мошенников часто ничего не помнят, поэтому найти злоумышленников практически нереально


В столице орудуют воры-отравители. Подмешивают в кофе. Выпил с незнакомцем кофе и до дома так и не доехал. От погибели – парня спасли очевидцы.

Мужчину в одном термобелье Роман чуть не сбил машиной. Незнакомец сидел посреди проспекта. У парня изо рта шла пена, текли слюни. Он неуверенно двигался и несвязно говорил.

Прибывшая скорая разозлила незнакомца. Он бросался на врачей. Но медики сразу поняли, какая помощь нужна парню.

По словам очевидцев, врач начал смотреть его зрачки – а зрачков у него просто не было! "Сразу врач говорит: Поехали, поехали! Будем вытаскивать его оттуда!", – рассказал очевидец.

Через несколько дней у истории появилось неожиданное продолжение. Роману позвонил тот самый незнакомец и предложил встретиться. Он поблагодарил за спасение и рассказал, что стал жертвой мошенников! В тот вечер Леонид долго не мог вызвать такси. Поймал попутную машину. Последнее, что помнит, как остановились с водителем возле кафе. Выпили кофе. Леонид, стал жертвой мошенника. Врачи уверены, что в кофе был целый коктейль из наркотиков.

Жертвы так называемых "клофелиновых" мошенников часто ничего не помнят. Поэтому найти злоумышленников практически нереально. Но Леонид написал заявление в полицию.
киев, видео, мошенники, воры, клофелин
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: AFP

В Запорожье обезвредили банду клофелинщиков

12 Января, 14:13

Злоумышленники подыскивали своих жертв в центре города у ресторанов, дискотек и кафе. Они подмешивали в алкоголь пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, а после того как мужчины выпивали напиток, их грабили и оставляли на улице в беспомощном состоянии 

Одесса

Девушки задержаны. Фото: AFP

В Одессе задержали клофелинщиц, которые подозреваются в серии дерзких ограблений

8 Сентября 2016, 13:13

Дамы травили людей психотропами и обирали до нитки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования