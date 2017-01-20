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В столице жестокого убийцу посадили в тюрьму на 15 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7901/49_main.1484913080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/49_tn.1484913080.jpg Происшествия Мужчина изрубил знакомого топором, нанеся около 18 ударов по голове и не менее 5 ударов – по рукам  

В столице жестокого убийцу посадили в тюрьму на 15 лет

Сегодня, 13:50

Мужчина изрубил знакомого топором, нанеся около 18 ударов по голове и не менее 5 ударов – по рукам

 

Убийцу посадили на 15 лет
Убийцу посадили на 15 лет. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Печерский районный суд Киева поддержал позицию Киевской местной прокуратуры №6 и приговорил к 15 годам лишения свободы 45-летнего жителя столицы, который умышленно лишил жизни человека.

Инцидент произошел 3 декабря 2015 года в одной из квартир столицы. Во время ссоры, возникшей между мужчинами, злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары топором по голове и рукам.

Во время судебно-медицинской экспертизы на теле пострадавшего обнаружили около 18 ударов топором по голове и не менее 5 ударов – по рукам.

После совершения убийства обвиняемый похитил ювелирные изделия потерпевшего на сумму 300 тыс. грн. и скрылся с места совершения преступления.

В суде злоумышленник, который уже был ранее судим за совершение тяжкого преступления (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах), вину не признал, однако обвинителем беспрекословно доказана его причастность к совершению этого преступления.

Приговором суда преступник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, 1 января 2016 года, около двух часов ночи, в Ирпене 35-летняя женщина вместе с двумя знакомыми мужчинами у себя дома употребляла спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт. Хозяйка схватила топор и ударила им по голове одного из гостей. После чего передала орудие своему знакомому, который начал безжалостно наносить удары по лицу и шее потерпевшего, и убил его.
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Источник:

"Сегодня"

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