В туннеле киевского метро полиция задержала иностранного "следопыта"

Инцидент произошел между станциями метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"

В киевском метро полиция задержала иностранца, который спрыгнул на рельсы и пошел в туннель. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел в субботу вечером между станциями метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Задержанный мужчина оказался иностранцем 1990 года рождения. Полиции он объяснил, что занимается диггерством.

На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента. В отношении мужчины правоохранители составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф или общественные работы.

Диггерство (от англ. digger — копатель) — исследование подземных коммуникаций. Людей, занимающихся диггерством, называют диггерами.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском метро мужчина упал на рельсы.