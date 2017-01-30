В жилом доме в центре Киева произошел пожар, два человека пострадали

Сегодня, 12:50

Загорелось помещение консьержа, одного пенсионера госпитализировали с ожогами

 

В пожаре пострадали два человека. Фото: facebook.com/MNSKyiv
В пожаре пострадали два человека. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В центре Киева произошел пожар, пострадали два человека.

29 января в 16:54 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Лютеранская, 11-А.

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Фото: facebook.com/MNSKyiv

Как оказалось, пожар произошел в помещении консьержа. Во время пожара была оказана помощь и госпитализированы в ожоговый центр мужчину 1941 года рождения, который получил ожоги рук и лица. Также была оказана помощь женщине 1962 года рождения, которая отравилась угарным газом, но от госпитализации отказалась.

Уже в 17:12 пожар был ликвидирован.

Вероятной причиной пожара было короткое замыкание с последующим горением, но окончательная причина будет установлена следственными органами. Вследствие горения повреждены электрообогреватель, телевизор, закопчены личные вещи, потолок и стены помещения.

Напомним, 29 января в Службу спасения 101 поступило сообщение о горящем авто на проезжей части дороги по Кольцевой, 1. Как выяснилось, во время движения в автомобиле "Volkswagen Т-4" возник пожар.
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Источник:

"Сегодня"

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