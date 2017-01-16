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В зоне ЧАЭС поймали сталкеров и охотника за металлом http://www.segodnya.ua/img/article/7886/27_main.1484567238.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/27_tn.1484567238.jpg Происшествия За выходные в Чернобыльской зоне задержали шестерых нарушителей, им грозит штраф

В зоне ЧАЭС поймали сталкеров и охотника за металлом

Сегодня, 13:46

За выходные в Чернобыльской зоне задержали шестерых нарушителей, им грозит штраф

В Чернобыльской зоне за выходные поймали нескольких нарушителей
В Чернобыльской зоне за выходные поймали нескольких нарушителей. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На выходных правоохранители зоны ЧАЭС совместно с пограничниками задержали мужчину, который пытался незаконно вывести металлолом и компанию сталкеров, которые проникли в Зону с целью экстремального туризма, сообщает полиция столичного региона.

Так, в отселенном селе Фабрикивка правоохранители обнаружили 21-летнего парня, жителя Полесского района. Он с помощью санок планировал вывести за пределы зоны отчуждения лом черного металла весом около 55 кг.

По данному факту следственным отделением начато уголовное производство по ст.267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований режима радиационной безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также в отселенном селе Мартыновичи полицейские обнаружили группу сталкеров. Пятеро молодых жителей столицы и 26-летняя девушка из Ровенской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей составлены админматериалы по ст.46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Туристам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Ивановский райсуд Киевской области для принятия решения.
незаконно, правоохранители, металлолом, ЧАЭС, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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