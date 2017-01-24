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Въезды в Киев частично заблокированы: митингующие жгут шины и требуют встречи с Гройсманом (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/28_main.1485246750.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/28_tn.1485246750.jpg Происшествия Из-за проводимой собственниками машин с иностранными номерами акции, стоит в заторах Одесская, Бориспольская и Житомирская трасса, а также Броварской проспект

Въезды в Киев частично заблокированы: митингующие жгут шины и требуют встречи с Гройсманом (фото,видео)

Сегодня, 10:32

Из-за проводимой собственниками машин с иностранными номерами акции, стоит в заторах Одесская, Бориспольская и Житомирская трасса, а также Броварской проспект

На Броварском КП горят шины Фото: Facebook
На Броварском КП горят шины Фото: Facebook

Утром 24-го января активисты организации "Авто Евро Сила" частично заблокировали въезды в Киев. Как сообщается на их странице Facebook, были перекрыты дороги со стороны Броваров и Житомирской трассы. Кроме того, заблокированы несколько полос на Одесской и Бориспольской трассах. Активисты подожгли шины.

Люди, попавшие в заторы, возмущены: не успевают отвезти детей в школы и детсады, опаздывают на работу. По Одесской трассе уже разблокирована еще одна полоса для движения транспорта – сейчас заблокирована только крайняя правая. По словам активистов, около 11-ти часов дня они намерены отправиться в центр столицы – намерены встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщает телеканал "112 Украина", на Бориспольском КПП собралось около 35-ти активистов. "Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины и принесли еще шины, но поджигать их пока не будут. Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией, с номерами литовскими, польскими и номерами Словакии. Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, они не препятствуют акции", – говорится в сообщении. 

Акция частичной блокировки въездов в столицу проводится в знак предупреждения затягивания принятия законопроекта 5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования с иностранными номерами).

Напомним, полиция предупреждала о возможном частичном блокировании проезжей части на въездах в Киев. О запланированной проводимой акции сообщали и активисты. 
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