Водолазы спасли рыбака, которого унесло на хрупкой льдине (фото)

Водолазами-спасателями Главного управления ГСЧС Украины спасен рыбак, которого оторвало на хрупкой льдине в р-не моста Московский.

Очевидцы, которые были рядом были очень возмущены действиями рыбаков, которые ходят по кромке льда не думая о опасности.

Ранее в столичном регионе, на водохранилище возле Киевской ГЭС, произошло ЧП: на реке треснул лед, и на большой льдине заблокированными оказались шесть любителей зимней рыбалки.

Бойцы ГСЧС Киевской области провели операцию по их спасению.