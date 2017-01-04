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Водолазы спасли рыбака, которого унесло на хрупкой льдине (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/37_main.1483554678.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/37_tn.1483554678.jpg Происшествия Очевидцы возмущены действиями рыбаков

Водолазы спасли рыбака, которого унесло на хрупкой льдине (фото)

Сегодня, 20:31

Очевидцы возмущены действиями рыбаков

фото: Влад Антонов

Водолазами-спасателями Главного управления ГСЧС Украины спасен рыбак, которого оторвало на хрупкой льдине в р-не моста Московский.

Очевидцы, которые были рядом были очень возмущены действиями рыбаков, которые ходят по кромке льда не думая о опасности.

Ранее в столичном регионе, на водохранилище возле Киевской ГЭС, произошло ЧП: на реке треснул лед, и на большой льдине заблокированными оказались шесть любителей зимней рыбалки.

Бойцы ГСЧС Киевской области провели операцию по их спасению.
лед, рыбаки, рыбак, спасли, бойцы, водолазы, очевидцы, ГСЧС
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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