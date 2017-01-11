Все подробности убийства предпринимателя в Киеве (видео)

На месте преступления обнаружили пять гильз, пули, перчатки и ключи от квартиры и автомобиля

В Киеве прямо у подъезда жилого дома ночью расстреляли мужчину – сорокалетнего предпринимателя Максима Мишалова. По данным полиции, убийство произошло во время ссоры. Однако местные жители уверены – преступление было спланировано заранее.

"Неизвестный выстрелил в мужчину и его с огнестрельными ранениями в голову, плечо и грудь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Но, несмотря на все усилия врачей, проводивших реанимационные мероприятия, утром мужчина скончался", – сказала Ольга Блыщик, пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Полицейские перекрыли все дороги, но задержать убийцу не удалось. На месте преступления обнаружили пять гильз, пули, перчатки и ключи от квартиры и автомобиля. Свидетелей преступления оказалось немного. Говорят, привыкли к стрельбе.

"Тут у нас рядом рестораны и стреляют каждый вечер! Иногда выглянешь, а иногда оно надоедает. Это если бы у нас было тихое место, а здесь же бахают все время", – жалуется соседка погибшего.

О мотивах убийства пока ничего неизвестно. Но это могла быть и обычная ссора, не исключают в полиции.

"В настоящее время выяснилось, по словам свидетелей, что во дворе дома они увидели двух мужчин, которые ругались. У одного из них был в руке пистолет, из которого впоследствии сделал несколько выстрелов", – добавила Блыщик.

Но в эту версию соседи не верят. Максим Мишалов жил один, не скандалил, алкоголем не злоупотреблял.

"Такой спокойный, тихий мальчик, я знаю, что один зять, а второй – сын. И я не знала, кто из них зять, а кто – сын. Спокойный, всегда с опущенной головой, что зять, что сын. У него двое детей", – сказала Надежда, соседка погибшего.

Местные жители уверенны – это убийство было спланированным. Дело в том, что дом, возле которого произошло преступление, был оборудован видеокамерами. За несколько дней до убийства часть камер была сорвана неизвестными.

Камеры исчезли не только у подъезда, а и вдоль дороги, по которой мог уйти преступник. В Киеве это уже второе убийство с применением огнестрельного оружия с начала года. Накануне в другом спальном районе прямо в подъезде расстреляли пятидесятичетырехлетнего мужчину. Его убийцу также до сих пор не нашли.

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