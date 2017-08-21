Все подробности задержания банды угонщиков в Киеве
В Киеве в первом полугодии 2017 года зафиксировали 665 случаев незаконного завладения транспортными средствами
Под Киевом произошло резонансное происшествие. Злоумышленники покусились на полицейский Lexus, которым пользуется замглавы Нацполиции, глава копов Александр Фацевич. Банду угонщиков задержали в рекордные сроки, а жители иронизируют: "Вот бы все угоны раскрывались с такой же скоростью".
СКАНЕРЫ И ПОДДЕЛКИ. Служебное полицейское авто было похищено на прошлой неделе возле дома в селе Софиевская Борщаговка. "Угнанный автомобиль внешне выглядел как гражданский. Каких-либо средств, устройств или механизмов, указывающих на то, что это полицейский транспорт, у него не было", — заявили правоохранители. Вчера, спустя всего несколько дней, банда угонщиков была задержана.
"Авто прятали на территории жилищного кооператива в селе Подгорцы. Двое ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет, были задержаны на территории Киевской области при попытке перегнать машину из Обуховского района. Еще трое участников группировки, которые пытались скрыться, были задержаны на АЗС в Житомирской области. Это также киевляне, 27, 29 и 38 лет. У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокировки авто", — рассказали подробности в ГУ НП Киевской области.
Правоохранители говорят, что банда специализировалась на угоне элитных иномарок в Киеве и области. Две недели назад в Ирпене они украли Honda CR-V. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Найденное полицейское авто пока будет проходить вещдоком по делу, а позже его вернут в полицейский автопарк.
Фото: ГУ НП в Киевской области
СКОЛЬКО НАХОДЯТ. У жителей этот случай вызвал неоднозначную реакцию: восхитились и возмутились. "Надеемся, что и на угоны у обычных граждан полиция будет реагировать так же быстро. А то годами ищут и без толку", — говорят люди.
По данным полиции, количество угонов в столице и области снижается, а раскрываемость таких преступлений выросла. Но все же так же быстро удается найти далеко не все украденные авто. Так, в Киеве в первом полугодии 2017 года зафиксировали 665 случаев незаконного завладения транспортными средствами (в 2016-м было 939), всего 103 из них раскрыли. В Киевской области за 6 месяцев произошло 326 угонов (в 2016-м — 478), 100 случаев раскрыли. Кстати, похищают не только легковушки, но и мопеды, мотоциклы, грузовики и даже тракторы.
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