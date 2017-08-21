Все подробности задержания банды угонщиков в Киеве

Под Киевом произошло резонансное происшествие. Злоумышленники покусились на полицейский Lexus, которым пользуется замглавы Нацполиции, глава копов Александр Фацевич. Банду угонщиков задержали в рекордные сроки, а жители иронизируют: "Вот бы все угоны раскрывались с такой же скоростью".

СКАНЕРЫ И ПОДДЕЛКИ. Служебное полицейское авто было похищено на прошлой неделе возле дома в селе Софиевская Борщаговка. "Угнанный автомобиль внешне выглядел как гражданский. Каких-либо средств, устройств или механизмов, указывающих на то, что это полицейский транспорт, у него не было", — заявили правоохранители. Вчера, спустя всего несколько дней, банда угонщиков была задержана.

"Авто прятали на территории жилищного кооператива в селе Подгорцы. Двое ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет, были задержаны на территории Киевской области при попытке перегнать машину из Обуховского района. Еще трое участников группировки, которые пытались скрыться, были задержаны на АЗС в Житомирской области. Это также киевляне, 27, 29 и 38 лет. У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокировки авто", — рассказали подробности в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители говорят, что банда специализировалась на угоне элитных иномарок в Киеве и области. Две недели назад в Ирпене они украли Honda CR-V. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Найденное полицейское авто пока будет проходить вещдоком по делу, а позже его вернут в полицейский автопарк.

Фото: ГУ НП в Киевской области



СКОЛЬКО НАХОДЯТ. У жителей этот случай вызвал неоднозначную реакцию: восхитились и возмутились. "Надеемся, что и на угоны у обычных граждан полиция будет реагировать так же быстро. А то годами ищут и без толку", — говорят люди.

По данным полиции, количество угонов в столице и области снижается, а раскрываемость таких преступлений выросла. Но все же так же быстро удается найти далеко не все украденные авто. Так, в Киеве в первом полугодии 2017 года зафиксировали 665 случаев незаконного завладения транспортными средствами (в 2016-м было 939), всего 103 из них раскрыли. В Киевской области за 6 месяцев произошло 326 угонов (в 2016-м — 478), 100 случаев раскрыли. Кстати, похищают не только легковушки, но и мопеды, мотоциклы, грузовики и даже тракторы.