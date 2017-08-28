Взрыв на Грушевского в День Независимости: в ГПУ озвучили версии

Сегодня, 11:51

Следователи рассматривают различные версии мотива совершения преступления – от покушения до хулиганских побуждений

Взрыв на Грушевского напугал киевлян
Взрыв на Грушевского напугал киевлян

Следственное управление ГУ Национальной полиции в Киеве отрабатывает несколько версий взрыва, который прогремел 24 августа на ул.Грушевского (Киев).

Как сообщает в понедельник, 28 августа, пресс-служба Генеральной прокуратуры, среди версий – покушение на жизнь военнослужащего и совершение преступления из хулиганских побуждений.

По факту взрыва внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом").

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"Органом предварительного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, среди которых – покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении ГПУ.

В прокуратуре отметили, что в рамках производства оперативные подразделения устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также исследуют записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

Напомним, что взрыв произошел на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского. Сообщалось, что в результате взрыва пострадала семья из трех человек. Позже оказалось, что это были жена, теща и друг семьи Валения Чибинеева. Звание Героя Украины Чибинееву присвоили на День Независимости в 2016 году.
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Источник:

"Сегодня"

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