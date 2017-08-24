Взрыв возле Кабмина: Турчинов заговорил о возможном теракте

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что взрыв неподалеку от здания Кабинета министров в Киеве мог быть спланирован заранее, передает "Громадське".

По его словам, сейчас правоохранители ищут причастных к инциденту.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, попытались сделать, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали", – сказал он.

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Турчинов уточнил, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

Как сегодня стало известно, на улице Грушевского в Киеве, неподалеку от здания Кабинета министров, произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Правоохранители пока что квалифицировали произошедшее как хулиганство. Также появились свидетельства очевидца.