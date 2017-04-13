За издевательства над 10-летним мальчиком под Киевом подросткам грозит до четырех лет тюрьмы

Вчера, 22:04

Сейчас проверяют, был ли факт изнасилования

В ЧП будет разбираться полиция
В ЧП будет разбираться полиция. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В пгт Иванков Киевской области произошло скандальное происшествие с участием школьников. В соцсетях местные жители сообщили, что трое подростков-школьников на заброшенной территории жестоко поиздевались и якобы даже надругались над 10-летним мальчиком с особенными потребностями.

Люди просто шокированы произошедшим и боятся, чтобы дело не замяли, а виновные понесли наказание. "У всех дети, и никто не хочет после такого бояться ходить по улицам", — возмущаются жители.

В ГУ НП Киевской области нам сказали, что, действительно, в полицию с заявлением обратилась мать ребенка. Она рассказала о том, что ее сын пострадал от рук школьников, которые старше мальчика на несколько лет (13, 15 и 16 лет). Сейчас проводятся необходимые следственные действия и экспертизы. В том числе проверяют, был ли факт изнасилования. "Пока открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Ребенок находится дома", — рассказали правоохранители.

Отметим, что санкция по этой статье довольно мягкая, всего до четырех лет тюрьмы. Однако в ходе расследования, в зависимости от результатов экспертиз, производство может быть переквалифицировано.

Тем временем в Киеве известный волонтер Леся Литвинова стала свидетелем того, как на Лесном массиве несколько подростков, примерно из 8—10 класса, избивали ногами мальчика во дворе дома. За происходящим наблюдала целая толпа, но никто не вмешался. Проходили мимо даже взрослые. Как сообщила Леся, она вызвала полицию, которая будет разбираться в случившемся.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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