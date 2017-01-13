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Завтра в Киеве будет плюсовая температура и мокрый снег http://www.segodnya.ua/img/article/7880/57_main.1484316967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/57_tn.1484316967.jpg Происшествия Ожидаются сильные порывы ветра, на дорогах гололедица  

Завтра в Киеве будет плюсовая температура и мокрый снег

Сегодня, 19:13

Ожидаются сильные порывы ветра, на дорогах гололедица

 

Днем будет сохраняться облачная погода, пройдут мокрый снег и дождь
Днем будет сохраняться облачная погода, пройдут мокрый снег и дождь. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Как предупреждают синоптики, днем будет сохраняться облачная погода, пройдут мокрый снег и дождь, ожидается слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Без существенных осадков синоптики прогнозируют погоду в Киеве 15-18 января, однако предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха будет колебаться от 3° до 7° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дорогах города.
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Источник:

"Сегодня"

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