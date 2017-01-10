Завтра в Киеве снова будет идти снег

На дорогах будет скользко

11 января в столице ожидается небольшой снег и гололедица на дорогах.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 11 января в столице ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Коммунальщики напоминают о просьбе не парковать личные авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.