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Женщина, оставившая в квартире умирать своих детей, останется в СИЗО (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/5_main.1482864368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/5_tn.1482864368.jpg Происшествия Горе-мать, по словам адвокатов, жалеет о случившемся 

Женщина, оставившая в квартире умирать своих детей, останется в СИЗО (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:44

Горе-мать, по словам адвокатов, жалеет о случившемся 


Женщина, которая на девять дней оставила своих двух детей в запертой квартире, останется в СИЗО.

Рассмотрение апелляции на арест Владиславы Трохимчук перенесли на январь. Адвокаты требуют более мягкой меры и будут просить сократить срок до трех лет условно.

Владиславу арестовали 7 декабря, после того, как обнаружили, что она оставила без присмотра малышей – трехлетнюю дочь и полуторогодовалого сына более чем на неделю. Мальчик умер.

По словам защитников, женщина раскаивается.

"Она жалеет о том, что произошло, она жалеет, что ребенок умер. Она написала объяснение в адрес суда, где она призналась, что она действительно проявила халатность, в данном случае к детям. Она говорит, что посылала свекровь туда, давала ключи и продукты. И она ездила", – заверил Виктор Чевгуз, адвокат.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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