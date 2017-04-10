Жестокие подростки: в Киеве школьники попадают в больницу после избиения сверстниками

В Киеве четыре девушки жестоко избили 13-летнюю школьницу.

Как пишет "Обозреватель", случай произошел в воскресенье вечером, 9 апреля, на территории парка Партизанской славы Дарницкого района недалеко от колеса обозрения.

В результате пострадавшая получила сотрясение мозга и была доставлена в больницу.

В то же время в пресс-службе полиции Дарницкого района "Сегодня" рассказали, что родители девочки не писали заявления в полицию и побои никто не снимал. "Никаких серьезных травм или переломов нет, у девочки просто синяки. Ее никто не бил ногами. Ее мать сказала, что они сами разберутся", – отметили правоохранители.

Кроме того, появилась информация, что в Киеве 13-летний подросток избил мальчика не стадионе. Об этом сообщается в группе "Типичный Киев" в Facebook.

По словам отца мальчика, его сын Вова с другом играл в футбол на стадионе на территории школы №200. К ним начал цепляться и обзывать из 13 летний подросток, Рома Христюк, который учится в 7-м классе школы №200. Когда Вова начал просить, чтобы тот его не обзывал, в ответ пошли толкания и избиение.

Фото: facebook.com/kievtypical

Фото: facebook.com/kievtypical

Фото: facebook.com/kievtypical

"Мы всю ночь ездили по больницам, до 5:30 утра. Сначала в травмпункт, потом в Охматдет и 5-ую больницу. У ребенка сломан нос, раздроблены кости, к сожалению, операцию можно провести, только поправив хрящ, то есть нос будет искривлен, пока он растет, делать ничего нельзя, потом пластика. Бил этот изверг его кулаками и ногами...", – рассказал отец ребенка.

По его словам, друг Вовы не заступился за мальчика и не позвал никого на помощь.

Напомним, что ранее в Чернигове школьницы избили 15-летнюю девочку, а видео опубликовали в социальных сетях.