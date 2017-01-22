Житель Киева попался на хранении амфетамина на продажу: стоимость изъятого вещества превышает 150 тысяч гривен

В Киеве правоохранители задержали 28-летнего местного жителя за хранение психотропного вещества с целью сбыта. При поверхностном осмотре у мужчины изъяли два пакета с белым порошком весом примерно 500 г. Как сознался правонарушитель, в пакете был амфетамин на продажу, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

"Задержанный объяснил, что изъятое (вещество – Ред.) принадлежит ему и является амфетамином, который он хранил с целью сбыта. В дальнейшем, по добровольному согласию задержанного, проведен осмотр места его жительства, в котором выявлено и изъято лабораторное оборудование для изготовления психотропов амфетаминового ряда и электронные весы", – говорится в сообщении.

В доме 28-летнего жителя Киева полиция обнаружила оборудование для игзотовления психотропов. Фото: facebook.com/DPN.NP

Общая стоимость изъятых у мужчины наркотиков по ценам "черного рынка" превышает 150 тысяч гривен. По факту произошедшего начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 307 и ч.1 ст. 317 УК Украины (хранение наркотических средств с целью сбыта и содержание подпольной лаборатории).