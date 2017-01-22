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Житель Киева попался на хранении амфетамина на продажу: стоимость изъятого вещества превышает 150 тысяч гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7902/96_main.1484930451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/96_tn.1484930451.jpg Происшествия По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили оборудование для изготовления психотропов

Житель Киева попался на хранении амфетамина на продажу: стоимость изъятого вещества превышает 150 тысяч гривен

Сегодня, 01:37

По месту жительства мужчины правоохранители обнаружили оборудование для изготовления психотропов

Во время обыска у мужчины изъяли полкилограмма амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP
Во время обыска у мужчины изъяли полкилограмма амфетамина. Фото: facebook.com/DPN.NP

В Киеве правоохранители задержали 28-летнего местного жителя за хранение психотропного вещества с целью сбыта. При поверхностном осмотре у мужчины изъяли два пакета с белым порошком весом примерно 500 г. Как сознался правонарушитель, в пакете был амфетамин на продажу, сообщает в соцсети Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

"Задержанный объяснил, что изъятое (вещество – Ред.) принадлежит ему и является амфетамином, который он хранил с целью сбыта. В дальнейшем, по добровольному согласию задержанного, проведен осмотр места его жительства, в котором выявлено и изъято лабораторное оборудование для изготовления психотропов амфетаминового ряда и электронные весы", – говорится в сообщении.

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В доме 28-летнего жителя Киева полиция обнаружила оборудование для игзотовления психотропов. Фото: facebook.com/DPN.NP

Общая стоимость изъятых у мужчины наркотиков по ценам "черного рынка" превышает 150 тысяч гривен. По факту произошедшего начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 307 и ч.1 ст. 317 УК Украины (хранение наркотических средств с целью сбыта и содержание подпольной лаборатории).
хранение, полиция, задержанный, оборудование, амфетамин
Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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