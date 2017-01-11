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Жители Русановки об убийстве киевлянина: мужчина был бизнесменом, у него осталось двое детей http://www.segodnya.ua/img/article/7872/67_main.1484139235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/67_tn.1484139235.jpg Происшествия Полицейские тормозили все авто, а на Русановке перекрывали мосты  

Жители Русановки об убийстве киевлянина: мужчина был бизнесменом, у него осталось двое детей

Сегодня, 14:52

Полицейские тормозили все авто, а на Русановке перекрывали мосты

 

Полицейские тормозили все машины
Полицейские тормозили все машины. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В сообществе "Русановка" в Facebook активно обсуждают убийство, которое произошло на Русановском бульваре вчера поздно вечером.

Напомним, неизвестный несколько раз выстрелил в 40-летнего местного жителя. Мужчину с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где ему проводили реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, сегодня утром пострадавший скончался.

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Фото: facebook.com/groups/rsnvka

Местные жители пишут, что погибший был бизнесменом средней руки. Некоторые подписчики группы даже называют его имя – мол, это был местный житель Максим М. Он жил в доме по Русановскому бульвару, 9. У мужчины осталось двое детей.

Также некоторые свидетели сообщают, что на Русановке были перекрыты мосты, а полицейские тормозили все машины возле места трагедии, переписывали номера и о чем-то расспрашивали водителей. Возле места его расстрела якобы висели камеры видеонаблюдения, но за день до убийства их сорвали.

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Место преступления. Фото: facebook.com/groups/rsnvka

Напомним, осенью прошлого года СМИ писали о том, что в киевском микрорайоне Русановка обитатели одной из квартир "забавляются" тем, что расстреливают из пневматической винтовки окна соседнего дома. В произволе местные жители подозревали наркомана, который не раз задерживался полицией.
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Автор:

Ольга Мулько

Источник:

"Сегодня"

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