Жуткое ДТП под Киевом: огромный грузовик протаранил маршрутку, разлилось топливо

В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса

Под Киевом столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области, ДТП произошло в селе Погребы Броварского района. В результате аварии пострадали четыре пассажира и водитель маршрутки.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "БОГДАН", который ехал по маршруту Киев-Погребы. Спасатели отключили аккумулятор и ликвидировали разлив топлива из бака автобуса. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автобуса", – отмечают в ГСЧС.

Пострадавших направили в Броварскую центральную районную больницу для оказания первой медицинской помощи.

Напомним, под Киевом, на трассе Киев – Чернигов, маршрутка насмерть сбила пенсионерку. Женщина перебегала дорогу в темноте и оказалась под колесами автобуса.