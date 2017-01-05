Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Жуткое ДТП под Киевом: огромный грузовик протаранил маршрутку, разлилось топливо http://www.segodnya.ua/img/article/7857/22_main.1483609338.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/22_tn.1483609338.jpg Происшествия В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса

Жуткое ДТП под Киевом: огромный грузовик протаранил маршрутку, разлилось топливо

Сегодня, 11:42

В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса

ДТП под Киевом. Фото: ГСЧС
ДТП под Киевом. Фото: ГСЧС

Под Киевом столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области, ДТП произошло в селе Погребы Броварского района. В результате аварии пострадали четыре пассажира и водитель маршрутки.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом "БОГДАН", который ехал по маршруту Киев-Погребы. Спасатели отключили аккумулятор и ликвидировали разлив топлива из бака автобуса. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель автобуса", – отмечают в ГСЧС.

Пострадавших направили в Броварскую центральную районную больницу для оказания первой медицинской помощи.

Напомним, под Киевом, на трассе Киев – Чернигов, маршрутка насмерть сбила пенсионерку. Женщина перебегала дорогу в темноте и оказалась под колесами автобуса.
киев, ДТП, маршрутка, водитель, спасатели, грузовик, пассажиры, столкнулись, ГСЧС, Бровары , протаранил
Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Ночью по Харькову рассекал пьяный водитель такси. Фото: Status Quo

По Харькову людей возил пьяный таксист

Сегодня, 11:36

Медицинская проверка показала, что количество алкоголя в крови водителя в шесть раз превышало норму

Люди

В палатках спасателей можно будет погреться

В Киеве откроют пункты обогрева

Сегодня, 11:30

Из-за резкого похолодания откроются 30 точек с обогревом, горячим чаем и медпомощью

Транспорт

Льгот на ночных маршрутах нет, билеты покупаем у водителя

В Киеве запустили ночные автобусы: как работает новый транспорт

Сегодня, 10:49

Новые ночные маршруты ездят без кондукторов, а водители сетуют на отсутствие пассажиров

Запад

Фото: venividi.ru

На Закарпатье из-за непогоды сошли лавины

Сегодня, 10:27

Заблокированы снегом оказались шесть автомобилей, в которых находились 11 человек. Сейчас на месте работают спасатели

Донбасс

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Полицейскую миссию на Донбасс могут ввести только с согласия Киева и Москвы – Тука

Сегодня, 09:57

Заместитель министра заявил, что полицейская миссия вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харьковской области курильщик погиб на горящем матрасе

Вчера, 21:00

Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.