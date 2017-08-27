Жуткое ДТП с участием "Москвича" с боеприпасами: появилось видео

Сегодня, 16:39

В багажнике "Москвича" было найдено оружие и боеприпасы 


В сети появилось видео с места масштабного ДТП в Киеве на мосту Патона, в котором автомобиль марки "Москвич" пикап с арсеналом оружия в багажнике врезался в ЗИЛ.  

Как сообщалось ранее, водитель "Москвича" сильно пострадал – его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Его госпитализировали в критическом состоянии.

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В багажнике "Москвича" было найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге. 

На месте работает полиция и эксперты-взрывотехники. 
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