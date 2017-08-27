Жуткое ДТП с участием "Москвича" с боеприпасами: появилось видео

В багажнике "Москвича" было найдено оружие и боеприпасы

В сети появилось видео с места масштабного ДТП в Киеве на мосту Патона, в котором автомобиль марки "Москвич" пикап с арсеналом оружия в багажнике врезался в ЗИЛ.

Как сообщалось ранее, водитель "Москвича" сильно пострадал – его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Его госпитализировали в критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жуткое ДТП под Херсоном: погибли четыре человека

В багажнике "Москвича" было найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.

На месте работает полиция и эксперты-взрывотехники.