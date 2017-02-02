Жуткое ДТП в Киеве: "БМВ" врезался в фуру, два человека погибли (фото)

Сегодня, 09:32

Двигатель вылетел на 25 метров

 

фото: Влад Антонов

В Киеве на проспекте Ватутина произошло жуткое смертельное ДТП.

"БМВ" на огромной скорости врезался в фуру. Двое погибли. Один в реанимации. Двигатель вылетел на 25 метров. Изуродованные тела извлекали спасатели ГСЧС.

На месте работала оперативно-следственная группа.

Напомним, вчера под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног. На месте работала следственно-оперативная группа и патруль полиции.
ДТП, спасатели, погибли, БМВ, фура, врезался, тела, ГСЧС
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве произошло похищение человека и угон авто с погоней и ДТП

Сегодня, 01:28

На месте работает оперативно-следственная группа

Происшествия

Автомобиль перевернулся

Под Киевом легковушка врезалась в отбойник и перевернулась

Вчера, 17:07

Водитель не справился с управлением на Бориспольской трассе

Происшествия

Под Киевом маршрутка врезалась в припаркованный грузовик

Вчера, 14:05

Водителя с травмой головы и ушибами отвезли в больницу  

Происшествия

Под Киевом пьяный водитель легковушки влетел в фуру

Вчера, 08:46

Столкновение произошло на трассе Киев-Ковель, водитель получил травмы ног  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования