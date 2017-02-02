Жуткое ДТП в Киеве: "БМВ" врезался в фуру, два человека погибли (фото)

В Киеве на проспекте Ватутина произошло жуткое смертельное ДТП.

"БМВ" на огромной скорости врезался в фуру. Двое погибли. Один в реанимации. Двигатель вылетел на 25 метров. Изуродованные тела извлекали спасатели ГСЧС.

На месте работала оперативно-следственная группа.

Напомним, вчера под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног. На месте работала следственно-оперативная группа и патруль полиции.