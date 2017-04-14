Аренда квартир в Киеве: за "нехорошую" двушку просят 800 гривен в месяц

Жилье в Киеве в аренду – почти даром! Просят за двухкомнатную квартиру лишь 800 гривен в месяц плюс коммуналка. Но вид квартиры действительно пугает.

В среднем за однокомнатную квартиру в Киеве сейчас просят от четырех тысяч гривен.

Но для смельчаков есть более дешевые варианты. К примеру, среди объявлений о сдаче нашлась, на первый взгляд, не квартира, а почти мечта – в уютном райончике. А самое главное, по киевским меркам – почти даром. В ней – минимум мебели, плесень, однако есть счетчики. И за это счастье просят лишь 800 гривен в месяц, плюс коммуналка. Владелица коротко объясняет, почему так дешево: "потому что ремонта нет".

Соседи не удивляются, что эту квартиру сдают за копейки. Характеристика у нее – почти по Булгакову. "Они там ничего не делают, потому что там нехорошая квартира", – предупреждают жильцы дома. "Там уже давно никто не живет. Старенький такой жил мужчина, Но он умер, и мы не знали, когда. Он один жил", – рассказала о предыдущем жильце соседка.

Показываем фотографии квартиры риелтору. Владимир объясняет, как используют такие квадратные метры. "Могут арендовать как под хостел – сделать там какой-то примитивный ремонт и запустить туда приезжих, которые не требуют какого-то определенного ремонта. Или же человек может снять для себя, вложить туда энную сумму денег, проговорив с собственником, что будут кредитные каникулы", – говорит риелтор.

Впрочем, аренда на таких условиях – дело рискованное. "Не факт то, что хозяйка потом скажет: ребята, спасибо, я расторгаю договор. До свидания!" – отметил Владимир.

Но это не испугало арендаторов – буквально через несколько часов после появления объявления эту квартиру сняли. И в самом деле дешево. К примеру, в сентябре 2015 года сеть взорвали фото миниатюрного жилья с унитазом просто на кухне, за которое просили четыре тысячи гривен в месяц.