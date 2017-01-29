Дефицит паркомест: в Киеве быстро дорожают гаражи и стоянки авто

Столичным водителям все сложнее пристроить свои авто на "ночевку". В Киеве не хватает паркомест, пишет UBR.

"То, что предусматривает Генплан, покрывает потребности города лишь на 60 – 70%. Концепцией застройки даже не прописано обязательное наличие одного паркоместа на каждую квартиру в новостройках. Поэтому в ближайшие годы проблема будет только усугубляться", — считает партнер Dorohouse Вячеслав Дорогунцев.

Горожане пытаются компенсировать дефицит парковок как могут: кто оставляет авто под подъездом, а кто ищет гаражи в кооперативах. Но, предупреждает Догорунцев, век последних недолог — уже через несколько лет они могут вообще исчезнуть из столицы.

"Как только найдется эффективный инвестор, эти участки земли пойдут под застройку. Это неизбежно, никто не будет искусственно удерживать устаревший гаражный формат. Да и автомобилистам он тоже неудобен. Хранить свою машину далеко от дома, так что за ней надо ехать на общественном транспорте — не лучший вариант", — пояснил эксперт.

Собственникам "законных" гаражей, с документами на аренду земли, скорее всего, предложат компенсации, а владельцам "самостроев", которых тоже немало, увы, рассчитывать не на что.

Сейчас аренда столичного гаража стоит около 1 000 грн в месяц. "Это маленькие, около 20 кв. м, боксы, без охраны, обычно там хранят старые машины, "Жигули" с "Москвичами", — отметил Дорогунцев.

По его наблюдениям, цены на такую аренду за прошлый год поднялись лишь немного — процентов на 10. Как рассказала PR менеджер OLX Ukraine Оксана Венгровская, стоимость аренды гаражей в столице за год выросла на 10% и составила 1 267 грн. Самые высокие цены фиксировались в апреле — 1 450 грн.

При этом спрос в прошлом году на гаражи в столице был стабильным, закрывалось около 180 объявлений в месяц, а больше всего арендовали их в октябре и ноябре 2016 года. При этом предложение тоже было стабильным, в месяц появлялось более 400 новых объявлений.

В пригороде средние цены ниже — 1 014 грн, зато повышаются они активнее, чем в Киеве, на 12% в течение 2016г. Самые высокие тарифы были в июне — 1 300 грн.

"Количество новых объявлений об аренде гаражей к концу 2016 года выросло на 20%, в среднем в месяц их появлялось более 80. Спрос вырос в полтора раза, в месяц в среднем закрывалось 34 объявления. Пиковым был октябрь, когда сняли 40 гаражей", — рассказала Венгровская.

Где заночевать

Дешевле съемного гаража обойдется место на открытой парковке в спальном районе. Как пояснил партнер Dorohouse Вячеслав Дорогунцев, такие услуги стоят сейчас около 600 грн/месяц. Закрытая парковка дороже и сравнима с арендой паркоместа в бизнес- или торговом центре — 1 200 – 2 000 грн. В подземных парковках новых жилых комплексов аренда доходит до 3 – 6 тыс. грн/месяц.

"В целом ценник за год вырос тоже на 10 – 12%", — пояснил Дорогунцев.

Повышается спрос на "ночную" аренду мест в подземных парковках бизнес- и торговых центров.

"Днем такие места стоят 1 800-2 000 грн/месяц. Обычно их арендуют для топов компаний, офисы которых располагаются в этих центрах. Но большинство таких парковок предоставляют услуги ночевки для автомобилей жителей ближайших улиц", — отметил директор консалтинговой компании РК Вадим Ковтун.

Такие услуги сейчас стоят 15 грн/ночь и, по его оценке, подорожали за последние три года втрое.

"В целом мы наблюдаем тренд повышения цен во всех сегментах. Рынок гаражей будет ужиматься и вряд ли станет дорожать более чем на 10% в год. Но новое предложение, которое мы увидим в ближайшие несколько лет, те же "этажерки" и перехватывающие паркинги повысят ставки на рынке, ведь перед инвесторами будет стоять вопрос скорейшей окупаемости", — считает Ковтун.