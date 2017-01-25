Как под Киевом перекрывали дороги: все подробности

В Киеве вчера прошла масштабная акция автомобилистов: требовали упростить для украинцев ввоз машин на иностранных номерах. Чтобы привлечь внимание, блокировали движение на трассах и жгли шины.

ПРОБКИ. Вчера с утра на основных въездах в Киев (Броварской, Бориспольской, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах) собрались десятки участников акции со своими авто на литовских, польских и других номерах. Заняли по одной-две полосы, частично заблокировав въезды в столицу, а на обочинах разожгли костры из покрышек. "Это предупреждение для власти. Мы требуем принять законопроект №5567 и сделать автомобили доступными", — поясняли участники акции.

Акция протеста. Участники блокировали движение на дорогах частично. Фото: www.facebook.com

Полностью перекрывать движение не стали, но тянучки "организовали". Киевляне на акцию отреагировали по-разному. Некоторые поддерживали, другие возмущались. "Отстаивая свои интересы, автомобилисты "забыли" об остальных. Ребенок в школу опоздал, а я — на прием к врачу", — говорит киевлянка Алина Кожух. "Зачем мешать тем, кто к принятию законов вообще отношения не имеет? Протестуйте под Верховной Радой", — писали жители в соцсетях.

ЧТО ХОТЯТ. По нынешним законам, нерезиденты имеют право ввозить в Украину авто сроком до 1 года без какой-либо финнагрузки. Украинцы же при ввозе авто из-за границы должны оплатить все налоги и получить номера нашей страны, а при временном пользовании и без замены номеров — "авансовый" таможенный сбор (порой это сумма в разы выше стоимости самого авто).

Заехать можно и транзитом, на 5—10 дней, но по истечении этого срока придется обязательно снова пересекать границу. Новый законопроект предлагает разрешить гражданам Украины пользоваться машинами с иностранной регистрацией в течение года по временному "абонементу", отдав при этом в госбюджет около 150—300 евро в год.

Въезды. Чтобы привлечь внимание, на обочинах дорог развели костры. Фото: www.facebook.com

"Сейчас украинцы едут за границу, дают 200—300 евро поляку или литовцу, или какой-то фирме, они перегоняют авто в Украину и передают в пользование. А потом, в случае проблем (к примеру, ДТП), не найти ответственного. Мы хотим это урегулировать. Законопроект не вредит автодилерам и касается авто старше 7 лет", — пояснил нам нардеп Владимир Парасюк.

СНИЗИТЬ НАЛОГИ. А гендиректор ВААИД Олег Назаренко инициативу оценивает без энтузиазма. "Все люди платят при импорте авто пошлину, акциз, НДС и в Пенсионный фонд. Сейчас предлагают вариант, при котором бы часть людей эти налоги не платили. Зачем тогда нужен налог, если открывается легальная схема его не платить? Во-вторых, машины, к которые к нам ввозятся на иностранных номерах, имеют сомнительную "репутацию". Какой иностранец согласится оставить кому-то авто, оформленное на себя, и платить при этом разные сборы или оплачивать штрафы? Все это организованный бизнес", — говорит он.

По словам Назаренко, правильно — максимально снизить налоги на ввоз авто. Тогда люди смогут покупать их за границей, привозить в Украину и получать украинскую регистрацию. Кстати, в Европе не любят, когда авто зарегистрировано в другом государстве, налоги за него платятся там, а оно катается по дорогам европейских стран. "На украинских номерах украинцу в ЕС разрешено передвигаться полгода. А, к примеру, немцу на украинских номерах — 5 дней", — говорит Назаренко.