Как в Киеве выбирают квартиры: люди стараются сэкономить и ищут место поближе к метро

Менее 5% киевлян готовы и обладают необходимыми ресурсами для покупки квартир на первичном рынке столицы в течение года. Об этом свидетельствуют данные исследования. проведенного "Евро-Рейтинг" совместно с Rate1.

В то же время, каждый шестой из опрошенных указал возможность покупки квартиры в течение нескольких лет, что говорит о скрытом потенциале рынка.

Портрет потенциального покупателя следующий: женатый мужчина, в возрасте 25-35 лет, с одним несовершеннолетним ребенком. Его индивидуальный доход выше среднего, а он сам, как правило, занимает руководящую должность или имеет собственный бизнес.

Наибольший интерес представляют квартиры площадью 50 – 60 кв. м и 61- 90 кв. м.

Ключевым фактором для покупателей остается цена недвижимости. Именно на ней акцентировали внимание и потенциальные клиенты и риелторы, мнение которых также изучалось во время опроса.

Покупатели также говорили о воздействии скидок, рассрочек и других программ, снижающих стоимость квадратного метра. Кроме этого, важными были названы: местоположение объекта, развитая инфраструктура, качество жилья, обустройство квартиры. Надежность застройщика была поставлена только на пятую позицию, в то время, как риелторы поместили ее на третье место, после цены и местоположения.

Что касается требований к жилью, то наибольший интерес представляют квартиры площадью 50 – 60 кв. м и 61 – 90 кв. м. Об этом заявило более 70% опрошенных, вошедших в группу платежеспособного спроса (намерены купить и располагают ресурсами для покупки).

В опросах о количестве комнат в жилье 50% отдало предпочтение двухкомнатной, более 20% – однокомнатной квартире. В то же время риелторы отмечают, что наибольшим спросом на рынке пользуются однокомнатные квартиры (около 50%), площадью до 40 кв. м.

Аналитики сделали вывод, что покупатели заинтересованы в двухкомнатных квартирах небольшой площади. Две следующие позиции делят между собой однокомнатные квартиры (площадь 25 – 35 кв. м) и трехкомнатные (61 – 85 кв. м).

В то же время, почти половина потенциальных покупателей, которые собираются купить квартиру в Киеве в ближайшие несколько лет, рассчитывают на покупку однокомнатного жилья.

Предпочтения касательно местоположения квартиры остаются стандартными: квартира должна быть вблизи станции метро, остановок общественного транспорта, центров рекреации, культуры и отдыха, в удалении от неблагоприятных мест и источников загрязнения и шумных улиц.

Похожие мнения и у экспертов: они отметили важность расположения вблизи метро, удобной транспортной развязки и/или, в случае отсутствия метро – подъезда к ближайшей станции.

Напомним, в 2016 году сделок на рынке недвижимости в Украине стало больше, но цены на квартиры шли вниз.