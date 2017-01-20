Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Бизнес
Как в Киеве выбирают квартиры: люди стараются сэкономить и ищут место поближе к метро http://www.segodnya.ua/img/article/7901/3_main.1481733293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/3_tn.1481733293.jpg Бизнес Большинство потенциальных покупателей жилья – молодые женатые бизнесмены

Как в Киеве выбирают квартиры: люди стараются сэкономить и ищут место поближе к метро

Сегодня, 12:26

Большинство потенциальных покупателей жилья – молодые женатые бизнесмены

Квартиры выбирают по цене
Квартиры выбирают по цене. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Менее 5% киевлян готовы и обладают необходимыми ресурсами для покупки квартир на первичном рынке столицы в течение года. Об этом свидетельствуют данные исследования. проведенного "Евро-Рейтинг" совместно с Rate1.

В то же время, каждый шестой из опрошенных указал  возможность покупки квартиры в течение нескольких лет, что говорит о скрытом потенциале рынка. 

Портрет потенциального покупателя следующий: женатый мужчина, в возрасте 25-35 лет, с одним несовершеннолетним ребенком. Его индивидуальный доход выше среднего, а он сам, как правило, занимает руководящую должность или имеет собственный бизнес.

Наибольший интерес представляют квартиры площадью 50 – 60 кв. м и 61-  90 кв. м.

Ключевым фактором для покупателей остается цена недвижимости. Именно на ней акцентировали внимание и потенциальные клиенты и риелторы, мнение которых также изучалось во время опроса.

.png_289

Покупатели также говорили о воздействии скидок, рассрочек и других программ, снижающих стоимость квадратного метра. Кроме этого, важными были названы: местоположение объекта, развитая инфраструктура, качество жилья, обустройство квартиры. Надежность застройщика была поставлена только на пятую позицию, в то время, как риелторы поместили ее на третье место, после цены и местоположения.

Что касается требований к жилью, то наибольший интерес представляют квартиры площадью 50 – 60 кв. м и 61 – 90 кв. м. Об этом заявило более 70% опрошенных, вошедших в группу платежеспособного спроса (намерены купить и располагают ресурсами для покупки).

В опросах о количестве комнат в жилье 50% отдало предпочтение двухкомнатной, более 20% – однокомнатной квартире. В то же время риелторы отмечают, что наибольшим спросом на рынке пользуются однокомнатные квартиры (около 50%), площадью до 40 кв. м.

.png_290

Аналитики сделали вывод, что покупатели заинтересованы в двухкомнатных квартирах небольшой площади. Две следующие позиции делят между собой однокомнатные квартиры (площадь 25 – 35 кв. м) и трехкомнатные (61 – 85 кв. м).

В то же время, почти половина потенциальных покупателей, которые собираются купить квартиру в Киеве в ближайшие несколько лет, рассчитывают на покупку однокомнатного жилья.

Предпочтения касательно местоположения квартиры остаются стандартными: квартира должна быть вблизи станции метро, остановок общественного транспорта, центров рекреации, культуры и отдыха, в удалении от неблагоприятных мест и источников загрязнения и шумных улиц.

Похожие мнения и у экспертов: они отметили важность расположения вблизи метро, удобной транспортной развязки и/или, в случае отсутствия метро – подъезда к ближайшей станции.

Напомним, в 2016 году сделок на рынке недвижимости в Украине стало больше, но цены на квартиры шли вниз
киев, жилье, цена, квартиры, квартира, клиенты, риелторы, покупатели
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость

Где снять дешевую квартиру. Фото: архив

Где в Украине найти бесплатную квартиру: самые бюджетные варианты в столице

Вчера, 07:07

Жить на Крещатике можно за 2800 гривен, а в регионах предлагают бесплатное жилье 

Бизнес

Активисты: «Застройка разрушит территорию старого города». Фото: facebook.com

Скандальная стройка в Киеве: на месте снесенного Сенного рынка уже начали строить жилые многоэтажки и продавать квартиры

17 Января, 09:55

Построить намерены жилой квартал из пяти домов от 7 до 22 этажей с двухуровневым подземным паркингом

Недвижимость

Сколько стоит аренда. Фото: архив

Почем жилье: что будет с ценами на аренду квартир в 2017-м

13 Января, 07:42

Цены на аренду недвижимости в этом году могут вырасти на 10%, предполагают эксперты 

Бизнес

Предложенный Раде закон не учитывает местную специфику. Фото: Rus2Web

Эксперт объяснил, почему нельзя запрещать бизнес в жилых домах

17 Января, 12:58

Изменения больно ударят по предпринимателям, но минусы ждут и жителей многоэтажек 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.