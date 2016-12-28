Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Луценко объяснил, как правильно сносить МАФы в Киеве http://www.segodnya.ua/img/article/7839/30_main.1482939143.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/30_tn.1482939143.jpg Бизнес По словам генпрокурора, вместо незаконных торговых точек могут появиться парки или скверы

Луценко объяснил, как правильно сносить МАФы в Киеве

Вчера, 17:31

По словам генпрокурора, вместо незаконных торговых точек могут появиться парки или скверы

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поддерживает политику ликвидации незаконно установленных малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве, но призывает делать это исключительно законными способами. Об этом он заявил сегодня на совместном с городским головой Киева Виталием Кличко брифинге.

"Я полностью поддерживаю политику ликвидации МАФов... Но ... законным методом должен быть демонтаж", – рассказал Луценко.

В первую очередь, по словам генпрокурора, у него замечание к столичной полиции и коммунальным службам, которые не сработали надлежащим образом при работе с МАФами в районе станции метро "Политехнический институт".

"Незаконные сооружения надо демонтировать. Не уничтожить, а демонтировать… Демонтаж и снос – разное по сути... Демонтировать надо без повреждения имущества", – заметил генпрокурор.

По словам Луценко, в среду при его участии, руководства мэрии и органов прокуратуры состоялось совещание по данному вопросу.

Он заявил, что у прокуратуры есть список из двух десятков людей, которые создали сеть незаконных МАФов.

Луценко также прокомментировал ситуацию со сносом МАФов, в частности, на Оболони и возле станции метро "Политехнический институт".

"Я вмешался в это, когда увидел видео в YouTube… Неправильный демонтаж и неправильные действия правоохранителей. Есть ли состав преступления – установит следствие. Я сегодня в КГГА для того, чтобы подобного больше не было", – подчеркнул он.

Говоря о том, могли ли быть на месте сноса МАФов "титушки" в балаклавах, генпросккурор отметил, что законом не запрещено носить балаклавы и пообещал, что правоохранители обязательно установят степень вины и ответственности каждой стороны конфликта.

Луценко уточнил, что всего расследуется три уголовных производства: два – по событиям возле ст. м. "Политехнический институт" и одно – по Оболони.

"Статьи разные – от причинения телесных повреждений до противодействия сотрудникам правоохранительных органов", – добавил он, заметив, что полиция, "мягко говоря, не выполнила свои функции – обеспечение общественного порядка".

В свою очередь Кличко в контексте борьбы с незаконными МАФами отметил: "Мы проговорили с генеральным прокурором все ключевые составляющие, чтобы вопросов по демонтажу МАФов не было". По его словам, торговля в МАФах должна быть законной.

"Мы должны поддержать столичную власть в наведении порядка со стихийной торговлей... Но с другой стороны громада должна понимать, почему именно тут сносят и что будет взамен... Все незаконные МАФы законным способом будут демонтированы... Вместо них будут либо законные точки, либо парки и скверы... Мы не боремся с малым и средним бизнесом", – подытожил Луценко.
киев, торговля, Луценко, незаконно, снос, Кличко, демонтаж, институт, оболонь, мафы, маф, скверы, станции метро, политех
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепропетровск

Фото: politeka.net

В Днепре произошла драка с полицией из-за сноса рекламных щитов

Вчера, 17:24

Около 30 неизвестных пытаются помешать сотрудникам коммунальных служб и оказывают сопротивление правоохранителям

Происшествия

Снесенный рынок. Фото: facebook.com

Прокуратура расследует драку и снос рынка в Киеве

27 Декабря, 09:59

Драка произошла между предпринимателями и группой парней спортивной внешности  

Люди

В Киеве хотят создать сеть общественных туалетов. Фото: petition.kievcity.gov.ua

В Киеве хотят создать нормальные общественные туалеты

27 Декабря, 09:23

Сегодня последний день, когда можно подписать петицию

Политика

Юрий Луценко. Фото: Facebook

Луценко прокомментировал ситуацию со сносами МАФов в Киеве

26 Декабря, 12:05

Генпрокурор считает недопустимым ночные зачистки бульдозерами без предупреждения

Бизнес

Война за рынок в Киеве: киоски на Ревуцкого давили трактором

25 Декабря, 22:55

Торговцы сцепились с арендатором, дважды приезжала полиция

Происшествия

Последствия пожара на рынке в Киеве. Фото: Влад Антонов в Facebook

Масштабный пожар на рынке в Киеве: новые подробности

25 Декабря, 16:02

Над ликвидацией последствий происшествия продолжают работать десятки пожарных машин и больше 200 человек личного состава ГСЧС

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.