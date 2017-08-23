Офисная мебель – душа кабинета

Первое впечатление компании складывается из многих факторов. Сюда входит и оформление кабинета, и внешний вид сотрудников, и даже мебель.

Интерьер помещения играет роль как в имидже фирмы, так и сказывается на продуктивности сотрудников. Никто не хочет работать в мрачном помещении с обшарпанными стенами за неудобным столом сидя на табуретке, которая разваливается.

Так что, может, стоит приложить усилия и подобрать офисную мебель, которая сделает кабинет стильным и уютным, а рабочий процесс гораздо приятнее?

В каталоге магазина MebShop.kiev.ua представлена офисная мебель для руководителя и персонала. Вы можете выбрать изделия из одной серии, или самостоятельно собрать комплект.

Офисная мебель для персонала

Первое, о чем стоит позаботиться, при оформлении кабинета для сотрудников, это удобные столы и кресла. Следует выбрать удобные модели, которые соответствуют росту работников. Высота стола должна быть 75 см, а ширина столешницы – не менее 80 см. Это оптимальные параметры, которые помогут избежать проблем со зрением и осанкой.

Лучше всего выбрать кресло с регулируемой высотой, благодаря чему удобно разместиться сможет сотрудник любого роста.

Не стоит забывать также о том, где хранить документы, важные бумаги и личные вещи. Это может быть:

Ящик;

Приставная тумба;

Стеллаж;

Шкаф

Для документации следует выбрать открытый стеллаж или тумбу. Это сделает поиск необходимых бумаг быстрее и проще. Шкаф или ящик – прекрасный вариант для хранения личных вещей. Следует отдать предпочтение закрытым моделям, так персонал не будет отвлекаться от работы и в помещении не будет лишних деталей.

Если говорить о материале, лучше отдать предпочтение вариантам, которые сделаны из ДСП или МДФ. Такая мебель прекрасно справляется с нагрузками, не боится пыли, влаги и внешних повреждений. К тоже же, так вы сэкономить бюджет компании.

Офисная мебель для руководителя

Учитывая тот факт, что начальник играет главную роль в переговорах и общении с клиентами, стоит тщательно подойти к оформлению кабинета.

Обычно, мебель руководства отражает род деятельности фирмы и выполняется по индивидуальному заказу из более дорогостоящих материалов. Лучше всего отдать предпочтение изделиям из дерева или стекла. Можно еще использовать хромированные детали, которые сделают кабинет оригинальным и стильным.

Также следует купить красивый стеллаж и шкаф для верхней одежды, чтоб ничего не испортило интерьер комнаты.