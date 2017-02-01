Скандальная стройка на Бессарабке в Киеве: местные жители вступили в битву за двор (видео)

Битва за двор в центре Киева. Горожане протестуют против намерений построить вплотную к их дому торгово-выставочный центр. Строители утверждают, что получили все разрешения.

Жители этого дома уже не раз выходят на акцию протеста. Не хотят, чтобы в их дворе на Бессарабке вырос шестиэтажный торгово-выставочный центр. На днях в одной из стычек со строителями 89-летней бабушке сломали руку.

"Машина шла задом и все время наступала на нас. Меня толкнули и я упала туда, полетела", – рассказала Оксана Шарафутдинова, жительница дома.

Недавно жители дома узнали: придомовую территорию возле их дома, за которую они и сейчас платят, выкупил застройщик еще шесть лет назад.

"Если здесь будет стоять это здание, то северо-восточная сторона нашего дома не будет видеть солнечного света, мало того, они замахнулись на нашу детскую площадку, которую, они говорят, нужно убрать", – говорит Галина Петрова, жительница дома.

Несмотря на протесты горожан, строители продолжали работы. Активисты начали ломать забор.

К протестующим выходит представитель застройщика Василий Бугайчук. Уверяет: строительство законное, все разрешения есть.

"Государственная архитектурно-строительная инспекция дала разрешение на проведение строительных работ четвертой категории в 2015 году. Его отменили, то суд отменил этот запрет, по сути, решение будет вынесено позже", – объяснил Василий Бугачук, представитель застройщика.

Жители дома утверждают: застройщик получил документы с нарушением процедуры. В частности, Министерство культуры позволило проводить земляные работы без предварительного заключения Института археологии, он появился позже.

"В Печерском управлении полиции есть уголовное производство по факту проведения незаконных земляных работ на объекте археологического наследия", – говорит Марина Королева, жительница дома.

По стенам дома уже пошли трещины. К тому же, жители волнуются, что строительство перекрыло один из двух пожарных подъездов.

Пока суд определяет законность строительства, жители обещают не прекращать протест.