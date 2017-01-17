Скандальная стройка в Киеве: на месте снесенного Сенного рынка уже начали строить жилые многоэтажки и продавать квартиры (фото)

На месте Сенного рынка (ул. Бульварно-Кудрявская, 17), снесенного более 10 лет назад, уже начали возводить первые жилые дома. Построить тут намерены жилой квартал из пяти домов (от 7 до 22 этажей) на 14 секций, с двухуровневым подземным паркингом, офисами, кафе, ресторанами, двумя супермаркетами, рынком, детскими и спортивными площадками и прогулочной аллеей с деревьями.

АРЕСТ И ЖК. Строительство на месте рынка началось еще в 2015 году. Как выяснилось, возвести тут планировали жилые дома до 22 этажей. Компания, выступавшая подрядчиком, заверяла, что работы — подготовительные, а утвержденного проекта пока нет.

На участке. Активно работает стройтехника и трудятся рабочие. Фото: А. Бойко

Строительство вызвало негодование у местных жителей и горвластей, утверждавших, что многоэтажки испортят вид в центре города. Весной прошлого года столичное ГУ Нацполиции открыло уголовное производство по поводу отчуждения земучастка (в 2004 году Киеврадой был передан в аренду на 10 лет) по статье "Служебная халатность", а Голосеевский райсуд наложил арест с запретом на отчуждение участка бывшего рынка. Тогда строительство приостановилось, но осенью 2016 года было возобновлено.

При этом первоначальный подрядчик заявил, что отношения к застройке на месте Сенного больше не имеет. В ноябре заработал сайт будущего жилквартала, на котором анонсировалось окончание строительства в 2019 году, был представлен детальный проект ЖК, а в отделе продаж начали продавать квартиры.

СТРОЙКА. Сейчас на месте бывшего рынка ведется активное строительство. На площадке работают краны, установка для забивки свай, трудятся десятки рабочих. Со стороны улицы Гончара уже возвели 11 этажей одного из домов, а со стороны ул. Бульварно-Кудрявской начали строительство еще одной высотки. В отделе продаж "Сегодня" заверили, что строительство абсолютно законное, назвали компанию-застройщика и владельца, которым оказалась британская компания.

Возводят. Уже построено 11 этажей одной из пяти многоэтажек. Фото: А. Бойко

"На строительство запретов нет. Оно ведется без остановок. На сайте градостроительного кадастра данный участок отмечен зеленым цветом, что подтверждает законность строительства. Со всеми разрешительными документами можно ознакомиться в офисе по продажам, который находится на Бульварно-Кудрявской", — рассказали в отделе продаж ЖК.

В то же время в компании, которую нам назвали как подрядчика, нас заверили, что они отношения к данному ЖК не имеют. "Информации по данному объекту у нас нет. Мы занимается инвестированием, а не строительством", — сообщили "Сегодня" в компании. Не указан застройщик и на сайте градостроительного кадастра.

"ПРОБЛЕМНЫЙ ОБЪЕКТ". Как сообщили в Киевраде, разрешения на строительство жилого квартала были выданы профильными департаментами КГГА еще в прошлом году, а Минкульт Украины согласовал историко-градостроительное обоснование на возведение торгово-офисного-жилого центра на месте бывшего рынка.

Застроят. На месте рынка запроектирован жилквартал на 14 секций. Фото: facebook.com

В Министерстве культуры данную информацию прокомментировать "Сегодня" не смогли. По словам Ольги Балицкой, депутата Киеврады, строящийся объект на ул. Бульварно-Кудрявской является очень сомнительным, и те горожане, которые уже начали покупать квартиры, действуют на свой страх и риск. "Неизвестно, что и когда там будет построено. К примеру, можно сейчас приобрести квартиру на 12-м этаже, а по итогу разрешат построить пятиэтажный дом", — говорит Балицкая.

ПРОТИВ. Активисты уверены, что возведение ЖК на месте Сенного приведет к коллапсу транспортной и социальной инфраструктуры, а исторический центр города превратится в спальный район. "Общественность категорически против данного строительства, которое противоречит действующему генплану города. Такая застройка разрушит территорию старого Киева", — говорит "Сегодня" активист и экс-депутат Киеврады Елена Терещенко-Ескина.

По словам инженера-строителя Ирины Кармановой, такая высокая плотность застройки высотными зданиями на месте снесенного рынка просто недопустима. "Улица Бульварно-Кудрявская насчитывает десятки домов — памятников архитектуры, и требования к строительству новых объектов здесь должны быть особыми. Необходимо учитывать как архитектуру будущих зданий, которая должна соответствовать тем памятникам, которые есть вокруг, так и высотность домов, которая не должна превышать 7—8 этажей. Должны быть предусмотрены крупные торговые помещения, которые могли бы обеспечить продуктами всех жителей микрорайона, как это было при Сенном рынке", — говорит Карманова.