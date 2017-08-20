Стихийная торговля в Киеве: чем рискуют покупатели и как бороться

Продавцы не отвечают за качество продукции, но и покупатели не отказываются от товаров с раскладок

Стихийная торговля в Киеве – явление повсеместное. Горожане привыкли, что торговцы с зонтиками, корзинами и ящиками стоят буквально везде: в центре столицы, в переходах, около выхода из метро и просто вдоль тротуара. Насколько это законно и как решить проблему стихийных рынков – разбирался сайт "Сегодня".

Что не так со стихийной торговлей

Стихийная торговля – незаконна, а за качество продаваемой продукции никто не отвечает. Но в Киеве предусмотрены программы, по которым можно купить место и торговать вполне легально. Правда, участвовать в торгах, покупать точки и платить налоги торговцы не торопятся. Каждый год в середине весны город официально продает через электронную биржу точки, на которых и будет размещена сезонная или передвижная торговля.

"Мы – единственный город, который сделал такую технологию, метод распределения мест между предпринимателями, исходя из монетизации, а не из каких-то социальных условий или еще чего-либо, потому что это невозможно посчитать и это подвержено коррупции", – говорит Дмитрий Белоцерковец, советник мэра Киева по вопросам благоустройства.

Вскоре продажа точек будет осуществляться только через программу Prozorro, которая максимально защищена от взлома. В КГГА также уверенны, что выход сотрудничества с предпринимателями на интернет-платформу даст позитивные результаты и уничтожит коррупцию в этой сфере.

Почему стихийную торговлю не могут искоренить

С этим пытаются бороться, но, как показывает практика, должного результата нет. Городские власти могут решать вопросы с демонтажем незаконных МАФов и других сооружений, но вот стихийная торговля находится вне их юрисдикции.

"У города нет полномочий по той причине, что город не имеет права штрафовать за стихийную торговлю, силой задерживать торговцев, изымать товар – условно, мы же не можем демонтировать людей. Поэтому это исключительно в полномочиях национальной и патрульной полиции. Но полиции сложно реагировать на такие моменты по той простой причине, что в стране практически не работает административный протокол", – рассказывает Белоцерковец.

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В том случае, если полиция захочет составить административный протокол, правонарушитель может просто отказаться называть свои паспортные данные и подписывать бумагу. Задержать за это полиция его не может, а штраф составит всего 17 грн, которые никак не испугают торговца.

Как решить проблему

Единственные, кто могут эффективно повлиять на ситуацию, – это уполномоченные участковые, у которых, в отличие от всех остальных, есть право изымать товар. Но они, как правило, в эти дела предпочитают не вмешиваться.

"На Крещатике 17 точек стихийной торговли, незаконных – просто люди стоят и торгуют на раскладушках. Но изымать товар имеет право только уполномоченный участковый, больше никто. Если изымать товар, то как минимум тот, который является портящимся. Товар испортится – продавцы получат убыток. Если продавцы получат убыток, это уже хоть какая-то ответственность", – поясняет Белоцерковец.

Ни городские власти, ни Нацполиция ничего сделать не могут. Единственный выход из сложившейся ситуации – это создание Муниципальной полиции, которая бы занималась только административными правонарушениями и имела все необходимые полномочия, отмечает советник мэра.

Но пока что ни Муниципальной полиции, ни адекватно работающего административного протокола в Украине не существует. Стихийная торговля нормально функционирует из-за того, что так комфортно всем участникам рынка: как продавцам, так и покупателям. Продавцы, которые всегда стоят в местах повышенного трафика для активного оборота клиентов, не платят никаких налогов и не несут ответственность за качество своих продуктов. Покупателям же не приходится искать магазины и супермаркеты, чтобы купить фрукты или овощи. Именно поэтому стихийная торговля никогда не была на грани вымирания и не оставалась без клиентов.