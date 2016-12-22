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Строительный скандал под Киевом: 17 семей остались без квартир (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/79_main.1482427560.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/79_tn.1482427560.jpg Бизнес Людей обманул застройщик, а землю для дома отдали другой компании

Строительный скандал под Киевом: 17 семей остались без квартир (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:44

Людей обманул застройщик, а землю для дома отдали другой компании


Семнадцать семей из Вышгорода Киевской области воюют за свои квартиры. Вкладывали средства в строительство, но за 10 лет – ни жилья, ни денег, а застройщик и вовсе сбежал. Двое инвесторов уже умерли, так и не дождавшись квартир.

Участок, на котором должен был появиться дом, огражден забором. "А теперь новый застройщик появился. Они строят, но инвесторов они к себе не берут. Банальный ответ: вы нам деньги не давали", – жалуется Светлана Мирошниченко, инвестор.

Единственное, что смогли сделать обманутые инвесторы – отсудить право собственности на часть земли на стройплощадке. Но теперь на нее появились другие претенденты.

В этом году летом жители частного сектора, который находится рядом со строительством обратились в суд, от нового застройщика они требуют предоставить им квартиры, либо вернуть им часть земли.

Дом Натальи еще тридцать лет назад признали подлежащим сносу. С тех пор женщина и ее соседи мечтают о новом жилье.

"Вот так мы живем, в любое время может упасть кран", – говорит Наталья, жительница частного сектора.

Сохранить права на землю и заставить нового застройщика предоставить жилье инвесторы требуют у мэра города. Но это не так и просто. "Только суд их может обязать предоставить вам квартиры, я таких полномочий не имею, вы хотите, чтобы я принял на сессии заведомо незаконное решение", – оправдывается Алексей Момот, мэр Вышгорода.

Впрочем, пострадавшие собираются судиться с городским советом, как владельцем земли и застройщика. "Подаем иск на Вышгородский горсовет о взыскании с них нам компенсации на неполученую прибыль. С периода, когда дом должен быть сдан в эксплуатацию, – это 2008 год, – и рассчитывается, если бы эта квартира сдавалась в аренду, как неполученые деньги, и прощиталась по переиндексации на сегодняшний день", – говорит Светлана Бовсуновская, адвокат инвесторов.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
деньги, жилье, суд, квартиры, инвесторы, застройщик
Источник:

События

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